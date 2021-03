Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Cluj-Napoca au verificat respectarea normelor impunse pe perioada starii de alerta, fiind efectuat un control la un restaurant care funcționeaza in incinta unui hotel din municipiul Cluj-Napoca. Astfel, au fost ridicate fișele de cazare de la hotelul in cauza,…

- Joi, 4 martie, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, în vârsta de 53 de ani, a cazut de pe un hotel, în comuna Luna. „La data de 4 martie a.c., în jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Câmpia…

- Polițiștii clujeni au amendat doua restaurante din Cluj-Napoca cu sumele de 5.000, respectiv 2.000 de lei. Unul dintre localuri este Shanghai de pe Calea Turzii. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii Sectiei 6 Politie Cluj-Napoca au identificat un…

- La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, fiind totodata redirecționate mai multe echipje din cadrul Secțiilor 1,2,3,4, și 6 Craiova, jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj și G.J.M.B. Craiova, precum și o grupa de luptatori din cadrul S.A.S Dolj.In incinta localului, polițistii au…

- La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale și cei ai Secției 1 Poliție au reținut pentru o perioada de 24 de ore trei barbați cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, într-un dosar penal întocmit…

- Politistii orasului Faget si Sectiei 10 Rurale Faget sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au efectuat 4 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Lugoj la locuintele unor persoane banuite de contrabanda. “Perchezitiile s-au desfasurat in cadrul unui…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca și un polițist aflat in rezerva au depistat pe 26 decembrie in localitatea Feleacu, un barbat de 63 de ani, din comuna Lețcani, județul Iași, pe numele caruia erau emise doua mandate…