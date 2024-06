Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a lovit bordura unui sens giratoriu de pe DN 79 in județul Arad. Mașina a fost proiectata in afara șoselei. Șoferul a murit impactului. IPJ Arad a anunțat ca vineri, in jurul orei 5:00, pe DN 79 Arad-Oradea, a avut loc un accident mortal. Din primele cercetari, a reieșit ca „un barbat de […]…

- Șoferul autoturismului nu i-a acordat prioritate motocicletei, care se infige cu roata din fața intr-unul dintre farurile mașinii, iar motociclistul ajunge pe capota. Șoferul motorului a scapat ca prin minuneIn urma impactului, acesta a scapat din fericire cu leziuni ușoare. „ - Bai, omule, bai, eu…

- O autocisterna care transporta otet si o masina cu platforma care transporta un microbuz, au fost implicate intr-un accident rutier pe autostrada A1, in apropiere de Deva, in judetul Hunedoara. Soferul autocisternei a fost dus de urgenta la spital.

- Cinci persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ranite intr-un accident produs, marti, 7 mai 2024, in judetul Suceava. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina a derapat, s-a rasturnat si a rupt un stalp din beton.

- Soferul unui autoturism a decedat in urma impactului cu o autocisterna, marti, in comuna Aricestii Rahtivani, pe DJ101I, sat Buda, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, conform Agerpres.

- FOTO Accident MORTAL pe DJ 700A, la Baița, in Hunedoara: Un tanar de 21 de ani a DECEDAT dupa ce un șofer baut a intrat cu mașina intr-un parapet Accident MORTAL pe DJ 700A, la Baița, in Hunedoara: Un tanar de 21 de ani a DECEDAT dupa ce un șofer baut a intrat cu mașina intr-un parapet Un accident MORTAL…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un alt accident s-a produs in Caianu Mic. O mașina a rupt o poarta și a ajuns intr-o curte. Un…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-masa pe raza localitații Sarata, pompierii militari…