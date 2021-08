Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD continua tradiția de a le oferi fanilor șansa sa contribuie la cauze sociale care vin in ajutorul celor din jur. Astfel, in acest an, odata veniți la festival, fanii pot face fapte bune susținand proiectul ”Spitale publice din bani privați”, proiect inițiat de actorul Codin Maticiuc și Fundația…

- Festivalul UNTOLD este primul eveniment din Romania la care accesul se va face doar cu certificatul digital european COVID-19 sau pe baza de testare rapida antigen, au anuntat, luni, organizatorii. "UNTOLD este primul eveniment din Romania care permite accesul exclusiv cu GREEN PASS SAU testare rapida…

- Untold, cel mai mare festival de muzica din Romania si din sud-estul Europei, eveniment rasplatit cu premiul „Best Major Festival” acordat in cadrul galei European Festival Awards 2015, se va organiza in acest an, dupa ce editia din 2020 a fost anulata din cauza pandemiei.