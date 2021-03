Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 23 martie, in jurul orei 13, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca, in Parcul Central Simion Barnuțiu din Cluj-Napoca, un minor a fost mușcat de un caine. La fața locului, s-a stabilit ca un minor in varsta de 4 ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal si deruleaza investigatii pentru identificarea unei persoane care a decapitat doua pisici. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de uciderea…

- La data de 1 februarie, in jurul orei 16.45, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducator auto care se deplasa pe strada Calea Victoriei, din municipiu, din direcția Campia Turzii spre Cluj-Napoca, acesta continuandu-și deplasarea.…

- Un tanar care nu detinea permis de conducere auto a fost depistat de politistii clujeni in timp ce conducea un autovehicul cu 88 km/h, pe o strada din Cluj-Napoca, potrivit Agerpres. Stelian Ion i-a chemat la discuții pe specialiști: Obiectivul ZERO este DESFIINȚAREA SIIJ "Politistii…

- Vineri, 22 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 7 Poliție au fost sesizați de catre un barbat de 52 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca îi este tulburata ordinea și liniștea publica. …