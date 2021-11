Stiri pe aceeasi tema

- Traumatizata de primul val al pandemiei din primavara anului 2020, Spania inregistreaza una dintre cele mai scazute rate de infectare din Europa, raportand doar 63 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.Aceasta rata este de doua ori mai mare in Italia, de circa sase ori mai mare in Germania…

- Danemarca, Polonia, Olanda, Serbia, Germania, Franța, Italia, Slovacia, Austria. Noua tari au oferit asistenta Romaniei, aflata in plin val patru al imbolnavirilor de Covid-19, prin intermediul mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene in ultimele trei saptamani, se

- Alte 1662 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Italia, Franța, Rusia, Marea Britanie, Germania.

- Grupul Renault estimeaza ca pe întreg anul 2021 va produce cu 500.000 de unitați mai puțin din cauza crizei semiconductorilor auto, prognoza fiind mult mai sumbra fața de cele 200.000 estimate acum câteva luni. Pe primele noua luni atât cifra de afaceri, cât și vânzarile…

- Teatrul Luceafarul, dintr-un festival in altul Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizata de Teatrul Luceafarul din Iași, s-a incheiat pe 10 octombrie, dupa un maraton de 10 zile extrem de pline cu evenimente susținute in 20 de locuri din oraș de artiști din Austria, Cehia, Canada, Germania, Elveția,…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 194 de cetațeni romani aflați in strainatate, 37 in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, unul in SUA, unul in […] The…

- Alte 1143 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 945 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 3-Germania, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Irlanda.…

- Peste fix o luna de zile, va debuta cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (FITPTI), o impresionanta desfașurare de forțe artistice live și online. Focusul ediției este „arta și tehnologie”, generic sub care, pe scenele Teatrului Luceafarul (organizatorul…