Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Roșie Romana Filiala Alba a donat 50 de ghiozdane complet echipate pentru copii defavorizați din Municipiul Aiud, cu p rilejul inceperii anului școlar 2021 – 2022. Acțiunea s-a derulat sub sloganul „Back to school” și a fost dedicata copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 19 ani, care provin…

- Patriarhul Daniel a transmis vineri un mesaj de binecuvantare elevilor, parintilor, invatatorilor si profesorilor romani de pretutindeni, in contextul in care luni, 13 septembrie, incepe noul an scolar 2021-2022. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2021 an omagial al pastoratiei romanilor…

- Israelul a lansat o campanie uriașa de testare COVID pentru copiii cu varste intre 3 și 12 ani. Sunt studiați astfel anticorpii dezvoltati de copiii nevaccinati, inainte de inceperea noului an scolar.

- Israelul a lansat duminica o campanie de teste serologice anticoronavirus pentru copiii de peste 3 ani, pentru a studia anticorpii dezvoltati de copiii nevaccinati, inainte de inceperea noului an scolar, informeaza AFP. In pofida cresterii numarului de contaminari in aceasta tara, cauzata…

- Google vrea sa se asigure ca experiența online a minorilor este una sigura, de la limita de 13 ani pentru deschiderea unui cont propriu Google și instrumentul Family Link, care permite parinților sa supervizeze activitatea online a copiilor, și pana la YouTube Kids și programul de educație digitala…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a publicat un raport despre COVID-19 la copii si rolul pe care il joaca scoala in transmiterea bolii. Potrivit raportului, in urmatoarele luni, cazurile de COVID-19 la copii vor creste probabil mai mult decat la adulti, care sunt vaccinati…

- Asociația SamCivica impreuna cu CaiacSmile le-au facut o surpriza copiilor de la Casa de Tip Familial Maria și beneficiarilor fundației FARA. Impreuna, membri și voluntari, au sarbatorit alaturi de copii și tineri incheierea unui nou an școlar. Asociația SamCivica impreuna cu CaiacSmile au derulat in…

- Copiii sunt centrul universului nostru. Sunt soarele nostru, iar noi ne invartim dupa ei. Așa e? DA! Ei bine, și noi, parinții, suntem același lucru pentru copiii noștri. Suntem modelul lor. Suntem cea mai puternica influența in comportamentul lor, dar și in protejarea impotriva comportamentelor cu…