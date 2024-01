Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, primarița sectorului 1 din București, a anunțat, marți seara, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca il susține pe actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru un nou mandat la alegerile locale din 2024.

- Primaria Capitalei a fost amendata cu 4.000 de lei de Politia Locala Sector 4 pentru ca nu a indepartat stratul de zapada si gheata depus pe aleile pietonale si trotuarele aferente parcurilor Carol si Tineretului. Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4 transmis, marti, cand s-au desfasurat…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, luni, ca l-ar sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Acesta a afirmat ca actualul edil al Capitalei este cea mai buna optiune, mai ales cand observa ca o parte din PNL Bucuresti s-ar duce langa PSD. "Poate PNL, tot asa, cu dreapta unita, poate sa dea presedintele…

- Deputatul Violeta Alexandru a acuzat coaliția PSD-PNL ca a taiat fondurile pentru București pentru a-i reduce șansele lui Nicușor Dan sa mai caștige un nou mandat la Primaria Capitalei.„Am constatat in acest buget ca penalizați Bucureștiul taindu-i fondurile. Faceți rau unui oraș avand aceasta atitudine…

- Nicușor Dan este susținut de Alianța Dreapta Unita, formata din USR, PMP și Forța Dreptei, pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, anunța liderul USR Catalin Drula. El precizeaza ca Dan nu va fi condiționat de inscrierea intr-unul din cele trei partide.„Am facut parte dintr-o majoritate…

- "Nici o companie nu s-a inscris sa realizeze studiul de fezabilitate pentru proiectul de suflet al primarului general, iar licitația a fost anulata chiar de Primaria Capitalei! Au trecut aproape trei luni de cand procedura a fost oprita și nu a fost reluata. Nimeni nu a avut curajul sa se inscrie in…

- PUSL a anunțat ca o va susține in continuare pe Gabriela Firea pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, chiar daca s-a reintors in funcțiile de președinte al Organizației PSD București și vicepreședinte al PSD.

- Firea este, din nou, vicepreședinte al partidului și conduce organizația de București-Ilfov Continue reading PUSL susține in continuare candidatura Gabrielei Firea pentru un nou mandat la Primaria Capitalei și saluta revenirea in funcțiile de conducere din PSD at Tabu.