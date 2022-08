Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat ca mai multi tineri teribilisti au distrus partial, noaptea trecuta, iazul amenajat in Parcul Kiseleff si precizeaza ca a cerut sprijin politistilor pentru identificarea acestor tineri si va face plangere penala pentru vandalism si cruzime fata de animale…

- Polițiștii din Capitala au reținut un barbat de 20 de ani și o femeie de 24 de ani, care ar fi pacalit mai multe persoane prin ”metoda accidentul”. Aceștia se dadeau drept cadre medicale și cereau oamenilor bani pentru a trata o ruda care ar fi suferit un accident foarte grav. Fii la curent…

- Primaria Sectorului 1 redeschide fostele toalete publice dezafectate si pe cele transformate in baruri in anii 2000, a anuntat, vineri, edilul Clotilde Armand, care a precizat ca a fost semnat contractul de proiectare pentru reabilitarea si modernizarea a patru dintre acestea – doua situate in Parcul…

- Tinand cont de procentul scazut de recenzare din Capitala si de faptul ca in ultimele zile numarul persoanelor care vin la punctele fixe a crescut, administratia locala a Sectorului 1 a decis deschiderea altor doua puncte fixe pentru efectuarea recenzarii fara deplasarea la domiciliul persoanei si…

- De Ziua Copilului, Ministerul Educației redeschide vechiul Parc al Copilului - așa cum se numea la inaugurare, in anul 1947 - actuala Baza Cireșarii a Clubului copiilor din București. Sorin Cimpeanu are un mesaj frontal pentru primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Ministrul spera ca edilul USR…

- Cateva sute de persoane din sectorul 5 al Capitalei protesteaza in fața Penitenciarului Rahova și cer grațierea fostului primar Cristian Popescu Piedone, care are de executat o pedeapa de patru ani. Piedone se afla de cateva zile in inchisoare, dupa ce a fost condamnat in dosarul Colectiv, in care…