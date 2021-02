Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu a izbucnit in spitalele din Romania, la doua luni de la precedenta tragedie, din Piatra Neamț. Vineri dimineața, la ora 05:05, un apel la 112 anunța ca flacarile au cuprins Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Pana la aceasta ora, 5 persoane au decedat și peste 100 au fost evacuate. Toți…

- Un incendiu a izbucnit la un pavilion al Spitalului „Matei Bals'' din Capitala, fiind declansat planul „rosu''. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit ISUBIF, în cladire erau aproximativ 100 de persoane.…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca in Bucuresti exista o capacitate dubla de imunizare fata de cantitatea de vaccin anti-COVID disponibila in acest moment. Voiculescu a vizitat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, centrul…

- Primaria Municipiului București vrea din nou sa cumpere ELCEN, producatorul de apa calda și caldura al Capitalei. Masura vine dupa ce mulți dintre locuitorii din București se confrunta de mai mult timp cu lipsa apei calde și cu probleme in alimentarea cu caldura.„Ne-am exprimat intenția de a cumpara…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, se vaccineaza azi, odata cu personalul din cadrul DSU, incepand cu ora 12.00, anunța hotnews . Arafat și angajații DSU se vor vaccina la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota”…

- Obiectivul Guvernului este ca in Romania sa fie create, pana saptamana viitoare, 280 de noi locuri in sectii de anestezie si terapie intensiva, a declarat premierul Ludovic Orban, informeaza Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca in Bucuresti vor fi disponibile mai multe paturi ATI la Spitalul "Malaxa",…

- Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a anuntat ca depolitizarea trebuie sa inceteze in spitalele din Bucuresti si din toata tara, iar faptul ca un manager are sigla unui partid in spate acest lucru constituie un dezavantaj. Vlad Voiculescu a explicat marti, intr-o conferinta de presa,…