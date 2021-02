Stiri pe aceeasi tema

- "Ritmul de munca impus de mine in Primaria Sectorului 1 a devenit un coșmar pentru unii funcționari. Tot mai mulți dintre ei aleg sa plece in alte structuri sau acuza ca au devenit: stresați.E foarte bine daca scapam in felul acesta de acei funcționari care erau obișnuiți sa nu faca absolut nimic pe…

- Clotilde Armand a declarat ca ritmul de munca pe care l-a impus in Primaria Sectorului 1 a devenit „un coșmar” pentru unii funcționari care aleg sa plece. „Ritmul de munca impus de mine in Primaria...

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, in prezent deputat PSD, a fost tinta ironiilor pe reteaua Facebook, dupa ce a postat un proverb inedit, intr-o compozitie proprie. "Pentru ca urau gandacul rosu, termita si viespea au votat insecticidul. Au murit cu totii, inclusiv greierul, desi nu votase,"…

- Potrivit Hotnews.ro, aceasta a scris pe pagina sa de Facebook ca de animalele din adapost aveau grija angajați ai Romprest, iar din aceasta dimineața compania și-a retras oamenii. „In adapostul Odai sunt cam 750 de caini. Acesti caini sunt hraniti, adapati si li se curata tarcurile zilnic de catre…

- Tensiuni intre Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, si consilierii PNL in ședința Consiliului Local de joi. Edilul ii acuza consilierii liberali ca au ramas cu sindromul „Chiliman” si ca nu au votat mai multe proiecte pentru ca vor Administratia Domeniului Public. In replica, Sebastian Burduja,președintele…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclama ca Hotelul Triumf, monument istoric, a fost lasat in paragina de Regia Autonoma a Administrarii Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relateaza Realitatea PLUS.„Asa arata Hotelul Triumf din inima Bucurestiului, pe Soseaua Kiseleff. Cladirea este…

- Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a fost chemat, vineri seara, la audieri de procurorii DNA, in dosarul achiziției tabletelor pentru elevi, potrivit unor surse judiciare ale G4Media.Procurorii anticorupție au percheziționat joi casa fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache. Tudorache…

- Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute, lipsa de responsabilitate in cheltuirea banului public, achiziții suspecte și lipsa rezultatelor in beneficiul comunitații Sectorului 1. Primarul Timișoarei taie sporurile angajatilor care au lucrat…