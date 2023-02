Clonele chinezilor:Super-vaca. Promite o producție record de lapte Oamenii de știința chinezi au anunțat ca au reușit sa cloneze trei super-vaci care pot sa produca o cantitate neobișnuit de mare de lapte in incercarea de a reduce dependența țarii de importuri. Experții au folosit mostre de țesuturi din urechile unor vaci din rasa Holstein Friesian originare din Țarile de Jos, renumite in intrega lume pentru producția foarte mare de lapte, care poate ajunge chiar și la circa 18 tone pe an, adica 100 de tone de-a lungul unei vieți. Tehnologia de reproducere a fost folosita impreuna cu tehnologia de clonare, un numar de 120 de embrioni au fost implantați in mame-surogat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

