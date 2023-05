Clipul video pentru adulti deepfake care ar putea sa fi schimbat soarta alegerilor din Turcia. In viitor ar putea face ravagii peste tot in lume

Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de mai bine de doua decenii a negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana iși poate schimba cursul odata cu alegerile prezidențiale din 14 mai. Asta doar daca Kemal Kilicdaroglu, candidatul Opoziției, il va invinge pe Recep Tayyip Erdogan, liderul autoritar care se confunda cu…

- Potrivit Reuters, blocat in umbra lui Recep Tayyip Erdogan de-a lungul intregii sale cariere, liderul opozitiei Kemal Kilicdaroglu crede ca a venit timpul sa puna Turcia pe un nou drum si sa anuleze o mare parte din mostenirea celui care domina politica turca de aproape doua decenii. O alianta formata…

- Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu a publicat un mesaj pe o rețea de socializare in care avertizeaza rușii „sa ia mainile de pe statul turc”. „Dragi prieteni ruși,Sunteți in spatele conspirațiilor, montajelor, falsurilor…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Aproximativ 1,7 milioane de oameni participa, duminica, la mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) in Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk, cu o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale la care Recep Tayyip Erdogan candideaza pentru un nou mandat, relateaza…

- La 100 de ani de republica seculara, Turcia creata de Mustafa Kemal Ataturk va trece prin alegeri prezidentiale de importanta istorica. Recep Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, a fost pe rand premier si sef de stat, are un contracandidat puternic in persoana lui Kemal Kilicdaroglu, un politician…

- Ce ar insemna pentru economia Turciei o infrangere a lui ErdoganAlegerile prezidențiale ce se vor desfașura in Turcia in data de 14 mai vor fi esențiale pentru evoluția economiei țarii in urmatorii ani intrucat Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu sunt diferiți nu doar prin abordarea economica,…