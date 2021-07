Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit la Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmand ca o echipa de experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Targu Mures, pentru verificari, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit…

- In noapte de marți spre miercuri, orașul Targu Mureș a fost trezit din somn de o bubuitura puternica și de mare impact. Una dintre instalațiile de producere a amoniacului de la Combinatul Azomureș a luat foc. Speriați de ce au auzit, au incercat sa vada ce se intampla, insa au fost luați prin surprindere…

- Fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare a fost cauza exploziei urmate de incendiu de la Combinatul Chimic Azomureș, din Targu Mureș, a transmis operatorul economic. Potrivit reprezentanților Combinatului Chimic Azomureș, incidentul a fost provocat…

- Flacarile puternice și fumul dens s-au vazut de la kilometri distanța, iar oamenii de pe plaja au inceput imediat sa se intrebe ce se intampla. In scurt timp a fost emis și mesajul RO-Alert, prin care cei aflați in zona au fost sfatuiți sa se adaposteasca. O explozie urmata de incendiu s-a produs, vineri…

- Virgil Marius Bob reintra in lupta pentru obținerea Primariei Șimleu Silvaniei din partea USR PLUS pentru a da voce tuturor cetațenilor. In prezentarea sa, candidatul USR PLUS a subliniat necesitatea de a „privi spre viitor și de a stabili obiective reale de care sa beneficieze locuitorii orașului.”…

- FOTO VIDEO| Imagini spectaculoase surprinse pe cerul orașului Alba Iulia: Curcubeul, aparut intre reprizele de ploaie Imagini spectaculoase au fost surprinse marți dimineața, in Alba Iulia. Intre reprizele de ploaie, soarele a adus pe cerul orașului Marii Uniri, un curcubeu minunat. Imaginile au fost…

- Clipe de groaza pentru o familie din sectorul Buiucani al Capitalei, trezita noaptea din somn de o explozie produsa in fata casei. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere.