Clipe de coșmar după ce un tren care circula din Köln către orașul Koblenz s-a izbit de un grup de muncitori Doua persoane au murit și alte cateva au fost ranite, dar și in stare de șoc dupa un accident de tren in apropierea orașului Koln, in vestul Germaniei. Se presupune ca trenul s-a izbit de un grup de oameni care lucrau pe șine in apropierea orașului Huerth, in jurul orei 11 dimineața, ora locala, a […] The post Clipe de coșmar dupa ce un tren care circula din Koln catre orașul Koblenz s-a izbit de un grup de muncitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

