Stiri pe aceeasi tema

- Clinica Nera, acolo unde Petrica Mitu Stoian se afla in momentul in care i s-a facut rau, a reactionat dupa ce DSP Caras-Severin a facut publice neregulile descoperite in cadrul clinicii dupa moartea artistului.

- Reprezentanții Clinicii Nera acuza ca exista inadvertențe in raportul intocmit de catre DSP Caraș-Severin. „Raportul a evidențiat o serie de aspecte pe care le vom perfecționa; de la deschiderea clinicii noastre, acum numai un an de zile, am luat toate masurile pentru ca activitatea desfașurata sa fie…

- Reprezentantii Clinicii Nera din judetul Caras-Severin, unde a fost internat interpretul de muzica populara Petrica Mitu Stoian, au transmis, luni, pe pagina lor de Facebook, un mesaj in care afirma ca in presa s-a vehiculat informatia, falsa spun ei, ca terapia hiperbara nu ajuta la recuperarea…

- Clinica Nera, acolo unde a fost internat inainte de a muri Petrica Mitu Stoian, anunța ca nu-și va inchide porțile. Mai mult, reprezentanții clinicii ofera asigurari clienților sai ca nici terapia hiperbara și nici Nera nu au vreo legatura cu moartea cantarețului. Clinica Nera NU se inchide Reprezentantii…

- Reprezentantii Clinicii Nera, din judetul Caras-Severin, unde interpretul de muzica populara din Mehedinti, Petrica Mitu Stoian, a fost initial internat pentru a se trata post-Covid, au transmis ca artistul avea vineri, la internare, valori in limite normale ale parametrilor fiziologici pentru a urma…

- Familia artistului Petrica Mițu Stoian va fi audiata la Parchet, anunța Romania TV. Oamenii legii au deschis o ancheta dupa ce cantarețul a murit la scurt timp dupa internarea la o clinica privata, la care apelase pentru un trament de recuperare in urma infectarii cu coronavirus. Reprezentantii…

- Interpretul de muzica populara din Mehedinti, Petrica Mitu Stoian, a decedat, sambata seara, in jurul orei 20.00 la Spitalul Judetean din Resita, judetul Caras-Severin. El a fost dus de urgenta, dupa ce starea sa s-a inrautatit, el fiind internat initial la o clinica pentru recuperare post-COVID.…

- Este din nou doliu in lumea muzicii romanesti. Cunoscutul interpret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a murit ieri la Spitalul Judetean din Resita. Artistul era internat la terapie intensiva, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in tratament post-Covid la o clinica privata din Caras Severin.…