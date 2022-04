Stiri pe aceeasi tema

- Accident, in aceasta seara, in Craiova, pe Calea București. O motocicleta a luat foc dupa ce s-a ciocnit cu o mașina. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul ca, la intersecția strazilor Calea București cu Nicolae Balcescu a avut loc un accident rutier in care a fost implicat…

- Experiența Platinum Optic Suntem intotdeauna atenți la cum suntem noi tratați din perspectiva de consumator de servicii medicale. Cursurile de ospitalitate nu au fost și nu vor fi niciodata suficiente. Numai așa, ințelegem profund care sunt metodele eficiente de comunicare personal medical-pacient,…

- Doctorii de la MedClinic ofera servicii de calitate și soluții medicale personalizate pentru toți pacienții. Specialisti cu experienta, doctori devotatiiși desfașoara activitatea cu profesionalism, punand pe prim plan in relația cu pacienții increderea, corectitudinea și respectul.Daca adaugam la ...

- Scandalul a avut loc vinerea trecuta, 28 ianuarie, la o stație peco de pe Bulevardul Nicolae Romanescu, Craiova. Doi barbați care au sunat la o firma de paza și au solicitat o intervenție, mințind ca in benzinarie a izbucnit un scandal, au fost batuți crunt de patru agenți de paza. Potrivit IPJ Dolj,…

- Spitalul Județean de Urgența Pitești (SJUP) a inființat un centru de evaluare și tratare a pacienților COVID, in pavilionul Secției de Boli Infecțioase. Acesta a primit avizul Direcției de Sanatate Publica Argeș (DSP), astfel ca de azi, 21 ianuarie 2022, este funcțional. ”In contextul situației epidemiologice…

- Un detasament de 30 de militari ai Batalionului 22 Infanterie "Romanati" din Caracal va executa, timp de sase luni, misiuni in teatrul de operatii Bosnia si Hertegovina. Potrivit MApN, Romania a suplimentat contributia la misiunea EUFOR ALTHEA prin participarea, incepand de luni, cu un detasament…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite ca sunt in vigoare doua avertizari de tipul cod galben de polei si de vant puternic, fiind valabile in patru judete din sudul si sud-estul Romaniei. Meteorologii au precizat ca avertizarile sunt valabile miercuri dimineața. Astfel, este cod galben de…

- Meteo. Toata țara este sub avertizare meteo de ger. Argeșul, atenționare de polei! Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de polei și de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in patru județe din sudul și sud-estul Romaniei. Miercuri dimineața, recordul de temperatura a fost inregistrat…