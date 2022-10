Clinciuri PSD-PNL pe problemele de integritate ale membrilor

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR precizeaza ca printre jaloanele importante pe care Guvernul le rateaza se numara, de exemplu, pe Energie, Semnarea contractelor pentru dezvoltarea unei capacitati de stocare a bateriilor de cel putin 240 MW, Semnarea contractelor pentru investitiile in lantul de productie a bateriilor…

- Consiliul de Administratie al Mamaia SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.10.2022, ora 12.00, iar in caz de neintrunire a cvorumului, se stabileste a doua sedinta in data de 25.10.2022, ora 12.00 Pe ordinea de zi se afla declansarea procedurii de selectie a membrilor…

- Oamenii care conduc Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova (UMF) o duc destul de bine la capitolul salarii si alte venituri. Paradoxal, insa, la unii cam bate vantul prin declaratiile de avere si abia daca au o proprietate. Cel putin asa au mentionat in declaratiile de avere facute publice…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a aunțat astazi ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 7 aleși locali. Printre aceștia figureaza Gheorghe Colțea, consilier local PNL in comuna Crizbav, care…

- Ordinul privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Ministerului Sportului pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 (SNA 2021- 2025), precum si desemnarea coordonatorului implementarii acestuia. Ordin nr. 645 din 04.08.2022 Planul de integritate la nivelul Ministerului…

- Secretarul executiv al PSRM și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, ar fi obținut ilegal peste 700 de mii de lei. Datele se regasesc intr-un act de constatare emis de Autoritatea Naționala de Integritate (ANI), transmite Deschide.md . In anul 2019, Batrincea ar fi procurat un apartament la…

- Un angajat BCCO Alba s-a imbogațit peste noapte: Diferențe enorme de bani in averile declarate, de sute de mii de lei Un angajat BCCO Alba s-a imbogațit peste noapte: Diferențe enorme de bani in averile declarate, de sute de mii de lei Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente…

- USR ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului, de urgenta, spre reexaminare, legea avertizorilor de integritate, in contextul deciziei de astazi a Curtii Constitutionale si in conditiile in care forma impusa de majoritatea PSD-PNL-UDMR descurajeaza dezvaluirea faptelor de coruptie…