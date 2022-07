Clienții pot cere din nou suspendarea ratelor bancare. Care sunt noile condițiile Criza energetica și problemele generate de razboiul din Ucraina sunt principalele cauze invocate de Ministerul Finanțelor pentru a permite clienților sa epeleze din nou la suspendarea ratelor bancare. Exista insa anumite condiții care trebuie indeplinite. Reprezentanții ministerului au lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori Conform documentului, perioada pentru care se acorda este cuprinsa intre minimum o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

