Clienții mai multor bănci au rămas fără mulți bani în conturi fără aprobarea lor/ Ce trebuie să faci? In ultima perioada, tot mai multe persoane s-au trezit cu sume considerabile furate din cont, uneori chiar și de peste 10.000 de lei, fara ca ei sa fi facut vreo plata. Mai mulți clienți ai unei banci s-au trezit fara banii din cont dupa ce au deschis un mail Este și cazul unui bucureștean caruia i-au disparut din cont 16.000 de lei, dupa cum relateaza observator.ro. Concret, barbatul se afla in mașina personala cand a primit un mail pe telefon, prin care era anunțat ca i s-a pus poprire pe cont. Speriat, barbatul a sunat la call-center-ul bancii și a intrebat daca are vreo poprire, iar angajatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR si Forta Dreptei au sesizat joi la CCR hotararile Parlamentului privind aceste numiri la CNA si Curtea de Conturi. „PSD si PNL trateaza Parlamentul ca pe propria mosie, asa cum fac si cu Romania. La votul de miercuri pentru sefia CNA si conducerea Autoritatii de Audit de la Curtea de Conturi nu…

- „PSD si PNL trateaza Parlamentul ca pe propria mosie, asa cum fac si cu Romania. La votul de miercuri pentru sefia CNA si conducerea Autoritatii de Audit de la Curtea de Conturi nu au avut suficienti oameni in sala pentru vot, dar au mers mai departe, in ciuda solicitarii USR de a fi verificat cvorumul.…

- Intr-o situație de urgența, in multe localuri din Romania, clienții se vor calca in picioare, atrag atenția autoritațile. De aceea controalele facute de pompieri s-au intețit, iar sancțiunile merg pana la inchiderea localurilor pe o perioada de 2 luni.

- Talciocul „Tara” din Alba Iulia este aproape GOL duminica dimineața, din cauza vremii. Zapada și frigul i-au speriat pe clienții, dar și pe o parte din comercianții, care obișnuiau sa vina in fiercare duminica. Vremea urata de afara i-a speriat pe clienții Talciocului din Alba Iulia, care au preferat…

- Un antreprenor local care are o firma ce ofera asistența 24 de ore din 24 pentru avarii la canalizare, decolmatari, vidanjare, service instalații sanitare etc. s-a gandit sa atraga clienții printr-o imagine cu impact vizual imprimata pe mașina de intervenții.Ideea de marketing este ca trecatorul sa…

- Raportul curții de conturi din 2005 se arata ca au existat numeroase tranzacții facute de Petrom, la prețuri mult peste cele ale pieței, in perioada 1999-2002. Afacerile ar fi fost realizate in interesul unor persoane intermediare. Practic, au fost cheltuiți banii statului in favoarea unor oameni agreați…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii germani au avut de raspuns unei sesizari ciudate, cand un barbat i-a sunat panicat și a anunțat ca a gasit in patul lui o femeie straina.Un barbat de 56 de ani, din Susen, Baden-Wurttemberg, a sunat la 112, vineri, 27 ianuarie, și a anunțat ca „o femeie sta…

- Femeile s-au filmat intrand in fiecare incapere, insa dupa ce au vazut ca se afla dupa o usa, s-au speriat de-a dreptul. „Imi da fiori”, a spus cea care filma. Dincolo era o scara veche, care parea sa nu duca spre nicaieri. Cum s-au speriat, cele doua spanioloaice nu au avut curaj sa mearga mai... View…