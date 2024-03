Clienţii din supermarketuri, înşelaţi la raft! Produse înjumătățite la gramaj, cu prețuri umflate! Clientii care isi cumpara zilnic mancare din supermarket au observat o noua strategie prin care sunt pacaliti „la buzunar”. Practic, capcana in care cad oamenii este dubla: produsele s-au si scumpit, iar gramajele s-au injumatatit. Atentie la pachetele de unt! De exemplu, prețul la unt a crescut din nou, insa de aceasta data și cantitatea […] The post Clientii din supermarketuri, inselati la raft! Produse injumatațite la gramaj, cu prețuri umflate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Spre exemplu, prețul la unt a crescut din nou, insa de aceasta data și cantitatea este injumatațita. Astfel, untul, care se vindea la 200 de grame, este acum ambalat la doar 100 de grame. Mai mult decat atat, retailerii l-au și scumpit, in așa fel incat sa nu iși dea seama clienții, informeaza realitatea.net.Daca…

- Prețul la unt a crescut din nou, insa de aceasta data și cantitatea este injumatațita. Astfel, untul, care se vindea la 200 de grame, este acum ambalat la doar 100 de grame. Mai mult decat atat, retailerii l-au și scumpit, in așa fel incat sa nu iși dea seama clienții. Daca un pachet de unt costa pana…

