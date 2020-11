Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Stratan este unul dintre cei mai apreciați artiști din Republica Moldova, iar astazi implinește 50 de ani. Fiica lui, Cleopatra, i-a transmis un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu ei doi.„Tati...azi implinești 50 de ani! Sunt anii pe care, jumatate din ei i-ai…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cucerit Internetul cu povestea lor de dragoste. Cleo a implinit 18 ani, a fost ceruta in casatorie și a primit binecuvantarea tatalui, celebrul Pavel Stratan (49 de ani), omul care i-a ghidat cariera de la varsta de 3 ani. Click! a stat de vorba cu viitorul socru…

- Zilele trecute, Cleopatra Stratan și-a serbat majoratul alaturi de familie și de cei mai apropiați prieteni. De langa ea nu a lipsit, nici macar o secunda, iubitul ei, Edward Sanda, care a cerut-o de soție in urma cu cateva zile. Acum, Pavel Stratan rupe tacerea despre logodna Cleopatrei cu Edward Sanda.…

- Cleopatra Stratan s-a bucurat de cel mi frumos majorat, ieri dupa-amiaza, iar acum, artista a facut primele declarații, dupa ce a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei. Fiica lui Pavel Stratan a dezvaluit și ce planuri de viitor alaturi de Edward Sanda.

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- La petrecerea organizata ieri, in cinstea majoratului fostului copil teribil al muzicii, iubitul sau, Edward Sanda (23 ani) a pregatit un moment cu adevarat special. In genunchi, a intrebat-o pe fiica lui Stratan daca vrea sa-i devina soție și i-a oferit un frumos inel de logodna. Cleopatra s-a farstacit…

- In primul minut in care a devenit oficial majora, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care il aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodna și i-a jurat sa-i fie alaturi toata viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine ca destinul…

- De cind formeaza un cuplu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au devenit și mai iubiți și apreciați de catre fanii lor. Cei doi merg pe la emisiuni și mereu au apariții adorabile. Recent, cei doi au intrat in direct la ProFM Romania și au povestit noi detalii despre frumoasa lor relație. Cleopatra a…