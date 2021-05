Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tineri, faimoși, frumoși și foarte indragostiți! Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza un cuplu extrem de admirat și de urmarit, așa ca fiecare apariție a lor este foarte apreciata de catre fani. Aceștia au participat astazi, 7 mai, la emisiunea lui Catalin Maruța difuzata la PRO TV, unde…

- Cleopatra Stratan a demonstrat pe rețelele de socializare ca nu se pricepe doar la cantat, ci și la... gatit. Logodnica lui Edward Sanda a lasat microfonul și a trecut in bucatarie, iar artistul și-a mandrit in fața fanilor cu aptitudinile de gospodina ale viitoarei sale soții.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan urmeaza sa spuna cel mai sincer ”DA” din viața lor, insa pana la marele eveniment, cei doi nu uita sa iși arate sentimentele pe care și le poarta unul altuia. Astfel ca, mai dezinvolt din fire, artistul, la indemnul fanilor, i-a facut vedetei din Chișinau, in fața tuturor,…

- Nu mai vor sa aștepte, se casatoresc chiar anul acesta! Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dupa un an de relație, au decis sa spuna marele DA. Au hotarat cand și unde va avea loc evenimentul la care va participa doar familia. In urma cu un an de zile a luat naștere povestea lor de dragoste. Fani au…

- Nicole Cherry și Florin Popa traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste de peste 2 ani, iar iubirea lor este mai puternica pe zi ce trece. Artista nu se sfiește sa arate intregii lumi cum se ințelege cu iubitul ei, iar ipostazele romantice și declarațiile de dragoste „topesc” inimile fanilor.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar cei doi surprind de fiecare data cu imagini care mai de care. Recent aceștia s-au lasat fotografiați in piscina, iar gesturile tandre nu au lipsit.