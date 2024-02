Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Paraschiv (24 de ani), atacantul lui Hermannstadt, titular in 0-2 cu Rapid, a fost autorul unui discurs dur la finalul partidei din Giulești. „A fost vorba despre o lipsa de inspirație pe atac și inexactitați care pe Giulești te costa”, a spus Daniel Paraschiv dupa fluierul final din Rapid -…

- Rapid Bucuresti a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Diferenta a fost facuta de doi jucatori kosovari, Ermal Krasniqi (54) si Albion Rrahmani (67), care au marcat cele doua goluri. La primul gol…

- „Claudiu Petrila, unul dintre jucatorii ce au impresionat in prima parte a sezonului, a fost transferat definitiv de Rapid”. Acesta este anunțul pe care oficialii din Giulești l-au facut in cursul zilei de astazi. ...

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Marian Aioani (24 de ani) s-a declarat incantat de atmosfera gasita in Giulești. Rapid n-a avut galeria pe Arena Naționala, dar peste 3.000 de spectatori au cantat pe stadionul din Giulești. Dupa fluierul care a consimțit…

- Inigo Martinez, fundasul spaniol de la FC Barcelona s-a accidentat duminica, in meciul de cupa cu Barbastro. Martinez abia revenise dupa o alta accidentare, potrivit news.roInigo Martinez (32 de ani) s-a lovit la coapsa stanga in partida castigata de Barcelona duminica, 3-2 cu Barbastro, in Cupa…

- Revenit recent dupa o accidentare, Octavian Popescu a fost titularizat in rolul de varf in meciul cu Hermannstadt. Decarul FCSB-ului nu s-a simțit confortabil și nu a reușit sa fie periculos la poarta adversa. Mai mult, Octavian Popescu a acuzat probleme medicale inca din prima repriza, dar a ramas…

- Dinamo - FCSB. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a decis sa inceapa meciul cu doi atacanți centrali, Hakim Abdallah și Goncalo Gregorio. Ultima data cand Burca a inceput meciul cu cei doi pe teren in același timp, Dinamo pierdea cu Hermannstadt, scor 0-4. Se intampla 21 octombrie, in urma cu mai…

- La doua luni de la accidentarea șocanta a lui Dragoș Iancu din partida Petrolul Ploiești vs FC Hermannstadt, Valentin Țicu poate reveni pe teren, dupa ce Comisia de Disciplina a FRF i-a redus pedeapsa.