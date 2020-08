Claudia Schiffer, neschimbata și la 50 de ani! Claudia Schiffer a fost descoperita in anul 1987 intr-un club de noapte. Avea o frumusețe asemanatoare cu cea a lui Brigitte Bardot, iar lucrul acesta nu a trecut neobservat. Atunci a debutat cariera sa fulminanta in lumea modei. Lume pe care Claudia a cucerit-o iremediabil. Vezi aceasta postare pe Instagram Thank you @olivier_rousteing for my beautiful @balmain birthday dress! I love it. O postare distribuita de Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) pe Aug 25, 2020 la 1:55 PDT In prezent, 33 de ani mai tarziu, Claudia Schiffer este la fel de frumoasa.…