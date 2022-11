In luna septembrie a acestui an, Claudia Puican și Armin Nicoara s-au casatorit! Cei doi indragostiți devenit soț și soție in fața ofițerului de stare civila, iar mai apoi s-au bucurat de o petrecere pe cinste intr-o locație exclusivista. Georgiana Lobonț și soțul sau, Rareș au fost nașii de cununie ai celor doi.