Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in scandal continuu dupa ce s-au desparțit. Cei doi se lupta in instanța pentru custodia celor doi baieți pe care ii au impreuna. Ieri, 3 noiembrie, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit la tribunal, unde s-a discutat din nou de custodia copiilor. Artista a izbucnit in lacrimi dupa ce a ieșit din sala de judecata. Deși au divorțat oficial și s-au ințeles in privința separarii in instanța, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau duc acum un razboi pentru custodia copiilor. Omul de afaceri, care acum are o relație cu Bianca Dragușanu, iși dorește ca…