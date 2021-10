Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a lamurit totul in direct la Xtra Night Show referitor la o presupusa relație de care Gabi Badalau spune. Cantareța a precizat ca nu are un nou iubit, iar daca va aparea un barbat in viața ei va avea grija pe cine alege.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau duc un razboi de mai bine de un an. Cei doi s-au desparțit, insa nici pana acum nu au semnat actele de divorț. Recent, au fost surprinși in timp ce se imbrațișau, iar artista spune ce se intampla intre ea și tatal copiilor ei. De luni bune, Claudia Patrașcanu și Gabi…

- Claudia Patrașcanu intervine in direct la Antena Stars, dupa ce a vazut imaginile cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro. Inca soția lui Gabi Badalau face acuzații grave la adresa fostului partener de viața.

- Un barbat din Braila a primit o amenda usturatoare dupa ce a provocat scandal si nu a respectat carantina. Acesta si-a alungat sotia de acasa si apoi a urmarit-o pe strada desi trebuia sa ramana in carantina.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu din ianuarie 2021. In toate aceste luni, perechea s-a desparțit și impacat in repetate randuri, insa modelul spune ca, in acest moment, „este fericita”. In vara anului 2019, Gabi și soția lui, artista Claudia Patrașcanu, s-au separat. In prezent, fostul…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis (77 de ani), fost primar al Capitalei, a avut probleme grave de sanatate. Soția lui, Oana Lis (42 de ani), a explicat recent ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Viorel Lis, prima apariție TV dupa 2 ani. „Nu mai puteam sa merg aproape deloc” Dupa o absența de doi…

- Claudia Patrașcanu face ce face și iar ajunge in prim-plan! Frumoasa cantareața le-a dezvaluit fanilor ca a fost surprinsa din nou cu un buchet uriaș de trandafiri roșii. Cine o rasfața oare pe inca soția lui Gabi Badalau cu astfel de gesturi romantice? Sa fie oare vorba despre un admirator secret?…