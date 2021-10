Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Dolj, acolo unde o fetița in varsta de 7 ani a fost spulberata de un șofer teribilist care conducea cu o viteza mult peste cea legala. Fetița a fost lasata pe marginea drumului, iar șoferul și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Cum a avut loc tragedia […]…

- Miercuri dimineața, 11 august, doua mașini s-au ciocnit frontal in Via Nuova Trevigiana din catunul Lughignano din Casale sul Sile. In urma impactului, una dintre cele doua mașini, cu 4 romani la bord, a luat foc și o fetița de 9 ani și-a pierdut viața. Micuța Andreea Maria Crețu se afla pe bancheta…

- O fetița de 11 ani confecționeaza bijuterii pe care le vinde in fiecare seara pe faleza din Vama veche. Tiara strange astfel bani pentru Honey, cațelul ei care s-a nascut cu picioarele din spate paralizate.

- O fetita in varsta de 6 ani si-a pierdut viata, sambata seara, iar sora ei in varsta de 5 ani a fost ranita, dupa ce un copac a cazut peste cortul in care se aflau, in zona Valea Ilvei, in timpul unei vijelii, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures, potrivit Agerpres. "In aceasta…

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o noua imagine cu Josephine, micuța ei și a lui Smiley. Chiar daca nu i-a aratat pana acum chipul, vedeta nu ezita sa se pozeze alaturi de bebeluș in diferite ipostaze. Gina a postat pe contul sau de Instagram o imagine care…

- FOTO VIDEO| APEL UMANITAR pentru o mama cu doi copii luați in plasament: Fetița a fost batuta crunt de parinții naturali pana la varsta de 6 luni FOTO VIDEO| APEL UMANITAR pentru o mama cu doi copii luați in plasament: Fetița a fost batuta crunt de parinții naturali pana la varsta de 6 luni In afara…

- Alexandru Dobrescu face primele declarații dupa ce Cristina Cioran a nascut prematur . Proaspatul tatic nu și-a putut vedea inca logodnica, dar nici macar fetița. Știe ca se simt bine, dar habar nu are cand medicii le vor externa. Logodnicul vedetei a precizat ca aceasta trebuia sa nasca la un spital…

- O crima oribila a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Cojasca din județul Dambovița. Un barbat a omorat o fetița de doar 6 ani, fiica fratelui sau, ca sa se razbune dupa un conflict avut cu acesta.Astazi, IPJ Dambovița a fost sesizat de un barbat, cu privire la faptul ca acesta a omorat o minora,…