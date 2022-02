Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 martie, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara readuce pe scena un personaj celebru: Nora, in Nora. O casa cu papuși. Partea a doua de Lucas Hnath, in regia lui Radu Iacoban.

- Joi, 3 martie, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara readuce pe scena un personaj celebru: Nora, in Nora. O casa cu papuși. Partea a doua de Lucas Hnath, in regia lui Radu Iacoban. Nora se reintalnește cu soțul pe care l-a parasit acum 15 ani, sfidand toate normele vremii și […]…

- Sambata, 15 ianuarie 2022, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara prezinta in premiera spectacolul EMINESCU, scenariu pe texte din poezia și publicistica lui Mihai Eminescu. Creat in cadrul CelebrART, program dedicat personalitaților și evenimentelor majore ale culturii romanești…

- Joi, 23 decembrie, de la ora 19:00, in Sala Mare a Teatrului Național, vorbim despre noi, acum. Spectacolul DESPRE DRAGOSTE, CU DRAGOSTE este, inainte de toate, o intalnire, un moment de bucurie și de pace, o gura de oxigen atat de necesara in acest prezent al izolarii, al desparțirii. Avem nevoie de…