Clasari pe podium pentru CS Medgidia la Maratonul Nisipului. Familia Dinu, pe primul loc la proba Family Run (GALERIE FOTO)

- O noua editie a Maratonului Nisipului, cea numita Infinitrun, se desfasoara, astazi, la Constanta. Participanti de toate varstele iau parte la patru curse competitive maraton 42km , semimaraton 21km , cros 10km , cursa populara 5km precum si la doua curse destinate copiilor: Family Run si cursa speciala…

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche, potrivit Agerpres. Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, intr-o…

- Micii rutieri de la CS Medgidia au obtinut clasari bune, in urma evolutiilor reusite, la Cupa Marii Negre la ciclism. Astfel, Daria Solomon, Bogdan Gheorghe si Matei Radu au terminat pe locul 1cursa sustinuta la Santa Maria Bay in Constanta, urmati de Patrick Dumitrache pe 3, Radu Mihaela pe 4, Iulian…

- In luna februarie 2023, s-au implinit 10 ani de la primul antrenament de alergare de grup organizat de catre Asociatia Sportiva SanaSport la Constanta. De atunci si pana in prezent, asociatia a promovat sportul si stilul de viata sanatos prin organizarea de evenimente sportive de succes, precum Maratonul…

- Editia a opta a Maratonului Nisipului, singurul maraton din Europa de Sud Est care se desfasoara integral pe nisip, vaavea loc sambata, 29 aprilie 2023, pe plaja Neversea plaja Reyna din Constanta. Organizatorii au anuntat deschiderea procesului de inscriere, pe site ul maratonulnisipului.ro. In luna…