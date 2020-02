​Clasamentul ATP: Novak Djokovic a revenit pe primul loc mondial / Ce poziție ocupă Marius Copil ​Sârbul Novak Djokovic a urcat de pe locul 2 pe locul I ATP, cu 9.720 de puncte, dupa ce a câstigat, duminica, pentru a opta oara Australian Open. Podiumul este completat de Rafael Nadal și Roger Federer. Marius Copil (cel mai bine clasat român) a coborât 17 pozitii, pâna pe locul 169, în timp ce Horia Tecau a urcat o poziție în clasamentul de dublu, pâna pe 18.

Nadal îi luase locul lui Djokovic în fruntea ATP, la 4 noiembrie. Djokovic începe, luni, saptamâna cu numarul 276 în calitate de lider ATP. El poate depasi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

