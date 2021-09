Criza provocata de pandemia de Covid-9, dar si cea determinata de inconstienta clasei politice, au dus la imprumuturi in nestire. Astfel ca datoria externa a Romaniei a ajuns la cote alarmante. Trebuie sa le returnam creditorilor cu 6,058 miliarde de euro in plus. Datoria externa pe termen lung a insumat 95,931 miliarde de euro la […] The post Clasa politica a vandut Romania strainilor? Cum am ajuns sa traim "pe caiet" first appeared on Ziarul National .