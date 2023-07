Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu îi liniștește pe români. Suntem supravegheați de extratereștri și nu e rău UN OZN VEGHEAZA DE LA EL DE-ACASA!, le-a transmis clarvazatoarea celor care-i urmaresc postarile pe blog ."In aceasta seara, vad in spatele meu, inspre Sud, (...) in mijlocul acestui petec de Cer cu multi norișori albi zboara un OZN foarte mare, era ușor inclinat și avea o forma ovala, iar culoarea de la gri inchis spre negru."Dupa o descriere amanunțita a viziunii, Maria Ghiorghiu trage concluzia ca "suntem supravegheați de Extratereștri! Dar asta nu inseamna ca e ceva rau. Dimpotriva! Cu inteligenta lor de neegalat, acești omuleți indiferent de culoare pielii lor, vor salva omenirea de la autodistrugere,"… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

