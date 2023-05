Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 februarie, Romania s-a calificat in marea finala Eurovision 2023. In urma voturilor publicului, s-a stabilit ca tanarul Theodor Andrei va reprezenta tara noastra, cu melodia „D.G.T (Off and on)”. Iata cand are loc finala Eurovision 2023 și unde va avea loc anul acesta! Eurovision – o istorie…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat, identificat si condus la sediul politiei a unui barbat de 34 de ani, din localitate, in posesia caruia a fost identificat un autovehicul, urmarit de autoritatile judiciare din Elvetia din luna octombrie 2022, pentru infractiunea de…

- Concertele verii in Romania. Cat costa biletele! Se anunța o vara bogata in evenimente muzicale, pentru toate gusturile. Artiști internaționali consacrați vor ajunge in Romania pentru a susține concerte in fața a zeci de mii de oameni. Sezonul cald va fi plin de festivaluri și de astfel de spectacole,…

- Theodor Andrei se afla deja pe primele locuri in topul preferințelor fanilor competitiei internationale Eurovision pentru semificanle, noteaza click.ro. Reprezentantul Romaniei se situaza, dupa unele clasamente neoficiale, pe locurile 2 sau 4. De asemenea, artistul a inceput turneul de promovare la…

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…