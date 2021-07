Clariant turează motoarele la maximum pentru începerea producţiei Compania elvețiana Clariant , care lucreaza intens la fabrica de la Podari, vrea sa inceapa productia de bioetanol pana la finalul acestui an. Fabrica va prelucra paie cumparate de la fermieri din Oltenia si le va transforma, prin mai multe procese, in bioetanol. Pe santierul de la Podari sunt in jur de 800 de muncitori, care lucreaza intens pentru finalizarea lucrarilor. Ruinele de altadata din acea zona s-au transformat intr-un santier impresionant. Acesta va deveni o fabrica moderna ce va prelucra paie, pe care le va transforma in bioetanol. Au ramas doar cateva ziduri din vechea fabrica de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

