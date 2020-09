Clanul Kardashian se îndreaptă spre serviciile de streaming? Un posibil deal cu Netflix la orizont! Clanul Kardashian se indreapta spre serviciile de streaming? Un posibil deal cu Netflix la orizont! Anul viitor, reality show-ul Keeping Up With The Kardashians va ajunge la ultimul sezon pe canalul E!. Dar presa internaționala scrie ca celebrul clan Kardashian ar urma sa se indrepte catre serviciile de streaming. Mai exact, finalul nu ar fi chiar un final! Conform zvonurilor aparute zilele acestea in presa, clanul Kardashian ar avea in vedere cobaborari cu Netflix, Amazon sau Apple TV. Serviciile de streaming sunt extrem de populare la momentul actual. Mai mult decat atat, contractele ar fi și… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

