- In legatura cu vaccinarea anti-COVID a copiilor, Mihai Craiu și Adrian Marinescu, medici și parinți, au recomandat parinților sa ia o decizie ințeleapta, in liniște, bazata pe date corecte, ținand seama ca, odata cu noua varianta Omicron, 50% dintre cazurile confirmate sunt tineri sub 29 de ani. Pot…

- Tarifele pentru terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa si mobila din Romania vor scadea, de la 1 ianuarie 2022, cu pana la 22%. Micșorarea de prețuri vine ca ca urmare a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, afirma ca, in Sectorul 2, legea “e prea putin respectata”, dovada fiind amenzile record aplicate de Politia Locala in luna noiembrie – 1.145.350 lei, si anunta ca se lucreaza la modificarea unei Hotarari de Consiliu Local pentru marirea cuantumului amenzilor. “Intr-o…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 931 de noi cazuri de Covid-19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 931 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 105 de decese, dintre care 32 anterioare, a informat, sambata,…

- Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare, judetul Timis, au gasit, in timpul unei misiuni de supraveghere a granitei cu Serbia, la aproximativ 100 metri de frontiera, o femeie cazuta pe camp, inconstienta. Ei i-au acordat primul ajutor si au solicitat sprijin medical, tanara aflata in stare avansata…

- Numele lui Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, a fost rostit de mulți politicieni care l-ar fi vazut candidat la diverse funcții in statul roman. Acum, numele lui apare in spațiul public ca propunere pentru Președinția Romaniei. Ilie Bolojan…

- Certificatul digital este validat dupa 10 zile de la vaccinarea cu schema completa anti-Covid. Pentru persoanele vaccinate, certificatul digital UE de calatorie se valideaza la o perioada de 10 zile dupa efectuarea schemei complete de vaccinare. Certificatul poate fi descarcat de la: https://certificat-covid.gov.ro/login…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, precizand ca Municipalitatea a detasat personal la Serviciul de ambulanta. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut de noi am facut in acest sens. Adica ne-a cerut Ambulanta oameni…