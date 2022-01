Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chisinau nu a reusit sa desfasoare nicio sedinta reala, din cele 21 programate pe parcursul a trei ani, in care ofiterul de politie, Sergiu Bradu, este inculpat in dosarul omorului de linga Centrul comercial Atrium, din mai 2018. Sedintele de judecata au fost aminate din diferite motive:…

- Patru barbati din Ilfov, membri ai unei grupari care au talharit mai multe persoane dupa ce au intrat in locuintele acestora pretinzand ca ar avea calitati oficiale, au fost retinuti in dosarul de talharie calificata, lipsire de libertate in mod ilegal si furt calificat in care, miercuri, au fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea sentintei definitive in dosarul Colectiv pentru 3 martie. La ultimul termen, procurorii au cerut pedepse maxime pentru inculpatii din dosar. Pe de alta parte, instanta a decis mentinerea sechestrelor pe bunurile unora dintre inculpati.

- Omul de afaceri Dorin Cocos, fost sot al Elenei Udrea, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucuresti la un an inchisoare pentru spalare de bani, fiind acuzat de DNA ca a ascuns, printr un contract fictiv de imprumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiti ca mita in dosarul Microsoft.Potrivit…

- Mita la permise in Teleorman! Fostul șef al Serviciului Permise de conducere din județ dar și alți doi ofițeri au fost trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita. Alte 13 persoane au fost trimise in judecata in acest dosar pentru dare de mita. Procurorii DNA au reușit destructurarea unei rețele…

- Dosarul este instrumentat la Constanta, in urma denuntului facut aici, iar ancheta este condusa de procurorul Sorin Constantinescu, fost sef al DNA Constanta. Propunerea de arestare a fost inregistrata la Sectia penala a Tribunalului Constanta sub indicativul 9540 118 2021, cazul fiind in atentia Completului…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a fost citat la Procuratura Generala pentru a fi audiat in cadrul unei cauze penale. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.

- Denuntatorul in acest caz este, potrivit unor surse judiciare, omul de afaceri Gorun Zoltan, ce figureaza ca inculpat intr un alt dosarul instrumenat de procurorii DNA Constanta. Este vorba despre dosarul in care Nicolae Dospinescu, fostul consilier judetean PSD si sotul Ramonei Dospinescu, fosta directoare…