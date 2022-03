CL Craiova schimbă macazul. Cere performanţă în Consiliile de Administraţie Numirile in Consiliile de Administratie ale regiilor sau societatilor din subordinea Primariei Craiova au starnit mereu discutii in Consiliul Local (CL), ba chiar s-a ajuns si la scandal. Subiectul: sumele incasate de administratorii neexecutivi. Si nu neaparat indemnizatia lunar a fost motivul scandalului intre o parte a consilierilor locali si executiv, ci componenta variabila a indemnizatiei si indicatorii de performanta care trebuie atinsi. La fel s-a intamplat si luni, in sedinta ordinara a CL Craiova. Membrii Consiliului de Administratie primesc, pe langa o indemnizatie lunara, si o componenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni cu numele Diaconu a avut PNL in Consiliul Local (CL) Craiova si ambii au facut jocurile PSD. Primul, Dan Diaconu, a tradat partidul in noiembrie 2020, cand au fost alesi viceprimarii municipiului. Lia Olguta Vasilescu, proaspat aleasa primar al Craiovei, a obtinut atunci majoritatea in CL…

- Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova vine in fata Consiliului Local Municipal, in sedinta de luni, cu bugetul pe anul 2022, dar si cu o solicitare de contractare a unui credit. Suma nu este foarte mare comparativ cu veniturile Regiei, dar daca ne uitam…

- Compania aeriana, care in 2020 a primit imprumuturi de 10,4 miliarde de euro sustinute de Franta si Olanda, cei mai mari actionari ai sai, a confirmat necesitatea unei atrageri de fonduri pe care luat-o in considerare in octombrie. Cu toate acestea, nu a oferit detalii despre termenii si momentul oricarei…

- Gigantul producator de mobila Ikea este „flamand” dupa padurile faimoase ale Romaniei. Aceasta este concluzia investigației jurnalistice a redacției New Republic , care a publicat un material amplu despre victimele actelor de violența ale hoților de lemne din tara noastra. Ikea este acum cel mai mare…

- Afacerea „iarba colorata“ pentru Craiova, despre care Gazeta de Sud a scris in septembrie 2021, este la un pas sa se incheie. Nu in liniste, ci cu scandal. Asta pentru ca s-a ajuns la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) cu doua din cele cinci loturi in care a fost impartita procedura…

- Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova a ramas fara director. Ninel Cercel, a renunțat la funcția de director general. Acesta si-a dat demisia la sfarsitul anului 2021. La inceputul acestei saptamani atribuțiile conducerii generale au fost preluate temporar…

- Primaria Craiova da 8,5 milioane de lei pentru Masterplanul de apa. Consiliul Local Craiova se va intruni miercuri, in sedinta extraordinara , pentru a aproba o ultima rectificare a bugetului local, pe anul 2021. In contul primariei au mai intrat 5.000.000 de lei, suma provenita de la bugetul de stat…

- Un craiovean s-a trezit ca nu mai are apa la robinet. Acesta locuieste pe strada Maria Zaharia si sustine ca angajatii de la Compania de Apa Oltenia au venit, l-au debransat si au plecat. „Au pus dop” la conducta de apa care facea legatura intre reteaua de apa si gospodaria craioveanului si au plecat.…