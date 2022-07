CL Braşov a suplimentat alocarea bugetară pentru proiectele culturale, asigurând cofinanţarea pentru patru festivaluri Consiliul Local Brasov a aprobat joi, in unanimitate, intr-o sedinta de indata, suplimentarea cu 2 milioane de lei a sumei alocate de la buget pentru finantarea proiectelor culturale propuse de operatori privati, bani care vor asigura cofinantare pentru inca patru proiecte majore, festivaluri care initial nu au fost incluse pe lista castigatorilor. Conform Primariei Brasov, suma alocata initial pentru proiectele culturale, de 3 milioane de lei, era suficienta pentru finantarea a 29 de proiecte, insa, „in premiera, toate cele 50 de proiecte culturale eligibile (propuse – n.red.) au obtinut punctajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

