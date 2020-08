Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat legislația necesara acordarii sumei de 10.000 de lei medicilor veterinari de libera practica organizați in condițiile legii, imputerniciți pentru efectuarea acțiunilor sanitare-veterinare publice.

- Potrivit IPJ Botoșani, barbatul de 82 de ani a fost transportat, joi seara, la Spitalul Județean Botoșani, in vederea internarii, fiind suspect de COVID-19. In timpul efectuarii evaluarilor medicale, barbatul a plecat din spital, chiar in pijama. Polițiștii l-au dat in urmarire. In…

- Un nou sistem de comasare a terenurilor, prin schimburi punctuale intre proprietari, ar rezolva una dintre numeroasele probleme ale agriculturii din Romania, sustin reprezentantii Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES."(...)…

- In ședinta din 11 iunie a Consiliului Local a fost aprobat un proiect privind darea in administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo. ”Se aproba darea in administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo Expression 1,9 D, cu…

- In ședința extraordinara din 23 iunie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat contractarea unui imprumut intern in valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, ”Art.1 Se aproba contractarea unei finantari…

- Ministerul Justitiei si Oficiul National pentru Registrul Comertului demareaza consultari pentru revizuirea legislatiei in vederea simplificarii procedurilor de infiintare a unei firme. Consultarile vor avea loc in perioada 22 – 23 iunie, la sediul Ministerului Justitiei, fiind invitati reprezentanti…

- Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare aduce la cunoștința publicului faptul ca, incepand cu data de 15 iunie 2020 iși reia activitatea Comisia pentru Siguranța Transporturilor in vederea eliberarii avizului medical anual pentru conducatorii auto. Potrivit medicului coordonator…

- In raportul privind activitatea municipiului Baia Mare in anul 2019, publicat recent, municipalitatea a facut referire și la obiectivele majore vizate prin ”Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Municipiului Baia Mare” pentru intervalul de prognoza 2020–2030. Unul dintre acestea vizeaza o economie…