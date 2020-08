Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…

- Primarul Nicolae Robu recunoaste ca nu a citit textele nationale privind luarea unor masuri in combaterea pandemiei de coronavirus. Dupa ce le-a citit a decis sa se revina la decizia privind inchiderea teraselor la ora 23.00. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a luat sambata mai multe…

- Dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca zona centrala a Timișoarei, una dintre cele mai aglomerate din județ, a fost exceptata de la decizia obligatorie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de purtare a maștii in spații deschise dupa intervenția administrației Robu, primarul a…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, intrunit in sedinta extraordinara in data de 1 august 2020, a luat o serie de decizii, pentru a impiedica raspandirea coronaviruslului in Timisoara.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș s-a intrunit astazi intr-o ședința extraordinara, in urma careia s-au aprobat mai multe restricții noi pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, terasele localurilor din Timiș vor putea avea program doar pana la ora 23.00, iar masca devine…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit in ședința extraordinara in data de 1 august 2020, a emis Hotararea in baza careia: Art. 1. Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel incat sa acopere nasul și gura in spațiile publice deschise, respectiv: piețe, targuri,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a hotarat aplicarea unor masuri de prevenire suplimentare, cu aplicabilitate imediata, conform universulargesean.ro. ”Doisprezece localitați din Argeș sunt monitorizate atent, in funcție de evoluția numarului de cazuri de imbolnaviri, urmand…

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, s-a intrunit in sistem videoconferința. La primul punct de pe ordinea... Fara declarație, in mai multe localitați din Timis