Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau a stabilit, miercuri, o serie de restrictii in contextul pandemiei COVID 19 la nivelul judetului si masuri speciale, in comuna Vernesti, acolo unde incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 1,5 cazuri la mia de locuitori.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a luat hotararea in ședința de miercuri, 7 octombrie, sa introduca restricții in doua sate din Argeș, unde incidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a luat hotararea in ședința de miercuri, 7 octombrie, sa introduca restricții in doua sate din Argeș, unde incidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea a decis, marti, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, dar si impunerea de restrictii in ceea ce priveste functionarea localurilor din spatii inchise, suspendarea targurilor, interzicerea petrecerilor si a altor evenimente…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis interzicerea horelor si a altor dansuri prin care s-ar incalca masurile de distantare intre persoane la mai putin de un metru si jumatate. Asa arata distractiile anului 2020! Un grup de petrecareti au incins o hora pe cinste,…

- Reguli noi pentru situații de urgența Foto: Arhiva/ IGSU Mai multe unitați medicale au atins capacitatea maxima de internare a pacienților bolnavi de COVID-19, în condițiile în care și ieri au fost anunțate peste 1.100 de noi cazuri. S-a înregistrat un nou record în…

- Autoritatile din Arges iau in calcul "o generalizare a portului mastii" si anunta ca nicio localitate nu indeplineste criteriile privind carantinarea. Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul…

- Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul de noi infectari cu SARS-COV-2, nu indeplineste criteriile privind plasarea in carantina. Prefectul anunta ca va sustine in Comitetul Judetean…