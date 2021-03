Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Alba a decis, in ședința de astazi, 25 martie 2021, asigurarea unui ajutor umanitar de urgența constand in doua construcții modulate, pentru Spitalul Municipal Aiud. Luand in dezbatere solicitarile formulate de catre Spitalul Municipal Aiud nr. 1669/25.03.2021 privind distribuirea a doua construcții…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi, 25 martie, asigurarea unui ajutor umanitar de urgența constand in patru construcții modulate, pentru Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Orașenesc Campeni. Potrivit CJSU, cele patru construcții modulate…

- DOCUMENT| Ajutor UMANITAR pentru trei spitale din județul Alba, din cauza pandemiei: Patru unitați modulare vor fi distribuite acestora Spitalele Municipale Blaj și Aiud și Spitalul Orașenesc Campeni vor beneficia de un ajutor umanitar, care consta in construcții modulare pentru protecția populației.…

- ”Luand act de initiativa domnului Traian Ursales privind acordarea post-mortem a titlului de „cetatean de onoare al comunei Metes” lui Dan Opruta, fostul primar al localitatii, ne simtim datori sa adresam o intrebare publica. Suntem convinsi ca este o intrebare pe care ar fi adresat-o si dragul nostru…

- Sporurile bugetarilor nu vor fi eliminate prin Ordonanța de Urgența, inaintea adoptarii bugetului, au decis liderii coaliției de guvernare. Chiar daca premierul Florin Cițu ar fi vrut ca eliminarea sporurilor sa fie facuta cat mai repede, decizia a fost luata pentru a nu avea probleme de constituționalitate…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și al administrației, Cseke Attila, a anunțat ca vrea sa desființeze structurile intermediare din Inspectoratul de Stat in Construcții și sa reduca astfel cheltuielile. La minister se lucreaza la elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma instituționala…

- DSP Alba informeaza ca vineri a fost distribuita in județ o a treia tranșa de vaccinuri anti-COVID marca Pfizer. Este vorba despre 73 de flacoane totalizand 365 de doze destinate tot primei faze a vaccinarii. Distribuirea acestora catre centrele de vaccinare a inceput azi-noapte și s-a incheiat in aceasta…

- O familie din Dealul Geoagiului, județul Alba, are nevoie de ajutorul nostru. Locuiesc intr-o camera de 9 mp și ar avea nevoie de o locuința tip container, unde macar copii sa duca un trai decent. Familia Hirbea este formata din patru persoane: parinții și doi copii, o fata de 15... Articolul FOTO,…