CJSU a GREȘIT încadrarea unei comune din județul Cluj în SCENARIUL ROȘU. Azi repară! CJSU Cluj prin Hotarârea nr. 189 din 24 septembrie 2021, a încadrat comuna Sânpaul, care avea ieri rata de 2,68, printre comunele și localitațile care aveau rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori.

Jurnaliștii au sesizat greșeala facuta și au cerut modificarea hotarârii. Astazi, 25 septembrie, prefectul Clujului a convocat CJSU, pentru a corecta greșeala și de a scoate comuna Sânpaul de pe lista regiunilor administrativ-teritoriale aflate în scenariul roșu.

Pentru a vizualiza noua hotarâre,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Cluj a emis Hotararea nr.191 din 24 septembrie 2021 pentru modificarea scenariilor de funcționare pentru unele unitați de invațamant de pe raza județului Cluj, in perioada 27 septembrie -1 octombrie 2021. Se aproba modificarea scenariilor de funcționare pentru unitațile de invațamant din comuna…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, prin Hotararea 182 din 16 septembrie, sa aplice reguli mai stricte in comunele clujene Catina și Ploscoș. In aceste doua UAT-uri, numarul de infecții cu COVID-19 este in creștere continua. CONȚINUTUL HOTARARII, MAI JOS Hotararea nr. 182 din…

- Situație hilara in județul Cluj, dupa ce autoritațile au declarat comuna Beliș in scenariul roșu, in cursul zilei de ieri, interzicand evenimentele publice și petrecerile, pentru ca dupa-amiaza sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comuna Beliș a fost plasata greșit in scenariul roșu COVID-19 din greșeala, anunța Primaria Beliș.”Stimați locuitori ai Comunei Beliș, va anunțam ca dintr-o eroare umana, produsa la DSP Cluj, Comuna Beliș figura in scenariul ROȘU. Aceasta problema a fost discutata și remediata, motiv pentru care Comuna…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj (CJSU) a aprobat, vineri, 3 septembrie 2021, Hotararea numarul 168 prin care UAT Beliș va trece in scenariul roșu incepand din 4 septembrie 2021. La data de 3 septembrie 2021, in comuna Beliș rata de incidența este de 3,07, in traducere 4 cazuri de…

- Comuna dambovițeana Morteni a ajuns la o rata de infectare de 4,47 la mia de locuitori. Incepand de joi se aplica restricții. Conform Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta Dambovita, s-a inregistrat o depașire a incidenței cumulate la 14 zile, de peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Citește…

- CJSU Cluj a aprobat Hotararea nr. 162, din 23 august 2021, privind reevaluarea masurilor pentru asigurarea rezilienței comunitații și de diminuare a impactului tipului de risc pe raza comunei Margau. In unitatea administrativ-teritoriala comuna Margau (5,58), unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele…

- In ultimele sapte zile, in judetul Neamt au fost inregistrate 39 de cazuri noi de COVID-19, informeaza Directia de Sanatate Publica, arata Agerpres.. Patru dintre cele 39 de persoane infectate au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa, iar una cu o singura doza. Dintre cazurile nou-confirmate,…