CJ Maramureș alocă 1,9 milioane lei pentru Direcția Copilului Consiliul Județean Maramureș a alocat zilele trecute o noua suma pentru Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș. Este vorba despre 1.900.000 milioane lei, bani necesari funcționarii instituției. „Se aproba utilizarea din excedentul anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, a sumei de 1.900,00 mii lei pentru finantarea secțiunii de funcționare”, se precizeaza in hotarare. Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi pentru și doua neparticipari in ședința extraordinara a Consiliului Județean Maramureș din 5 octombrie.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

