Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Psihiatrie Sociala din Romania in parteneriat cu Asociatia Spitalelor Publice de Psihiatrie din Romania organizeaza in perioada 21-25 iunie 2023, la Hanul Bucovinei din Campulung Moldovenesc, Școala de Vara si Conferința ”Repere actuale in psihiatria comunitara”. Potrivit președintelui…

- Printr-un gest puternic de susținere a libertații de mișcare și a unitații europene, la Bruxelles, in 21 aprilie 2023, peste 100 de organizații de tineret din intreaga Europa au adoptat in cadrul Adunarii Generale a Forumului European de Tineret (YFJ) moțiunea “Libertate de mișcare pentru toți: Romania…

- Relatiile odata apropiate ale Poloniei cu Ungaria s-au "schimbat mult" in ultima vreme din cauza pozitiei guvernului ungar fata de Ucraina, a declarat joi premierul polonez, adaugand ca acum tara sa coopereaza mai indeaproape cu Romania si cu statele baltice.

- Orașul RACARI este gazda proiectului „Preia controlul asupra planetei tale” – Prends ta planete en main! Orașul RACARI este gazda proiectului „Preia controlul asupra planetei tale” – Prends ta planete en main!, o acțiune trinaționala Franța, Romania și Germania, reprezentata de trei instituții importante…

- Omul de afaceri turco-roman Metin Dogan investeste peste 60 de milioane de euro in dezvoltarea National Golf & Country Club, cel mai mare resort de golf din Romania pima etapa a proiectului urmand a fi finalizata in acest an. ”Omul de afaceri Metin Dogan investeste peste 60 de milioane de euro in dezvoltarea…

- Figura legendara a matematicianului Grigore Moisil a fost evocata ieri la Centrul Cultural Dacia. Aici s-a desfașurat prima editie a conferintelor sustinute in cadrul Concursului de Matematica și Informatica „Grigore Moisil”. Bianca Muntean – Cluster Manager Transilvania IT și Consul Onorific al Estoniei…

- Orașul Covasna a gazduit, saptamana aceasta, Adunarea Generala a Asociației Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din Romania. La eveniment au participat specialiști din domeniu, reprezentanți ai 18 stațiuni balneare și balneoclimatice din țara. Potrivit primarului orașului Covasna, Gyero Jozsef,…

- Primariile care nu iși platesc cotizația in calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ”Vrancea Curata” vor fi executate silit. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, in cadrul ședinței Adunarii Generale a ADI ”Vrancea Curata”, dupa…