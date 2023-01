Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii, jandarmii și salvatorii montani din Alba in alerta, dupa emiterea codului roșu de vreme rea. Ce masuri iau autoritațile Autoritațile din Alba sunt in alerta dupa ce la nivelul zonei montane a județului a fost emisa o avertizare meteo de tipul Cod Roșu de vreme rea. Este vorba despre o avertizare…

- Vechimea in munca pentru pensie se cumpara mai scump in 2023. Creșterea salariului minim a marit și suma care trebuie platita Vechimea in munca pentru pensie se poate cumpara și in anul 2023. Persoanele care vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat pot face acest…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a achiziționat și dotat Posturile de jandarmi montane Ranca, Runcu și Tismana cu 3 ATV-uri pentru a fi utilizate pe traseele montane din responsabilitatea județului Gorj. Jandarmii montani gorjeni vor utiliza aceste ATV-uri in zonele montane…

- Sambata, in jurul orei 18:30, colegii noștri plutonier adjutant Pașca Adrian și plutonier Petruse Andrei din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, au fost solicitați prin apel la 112, sa intervina pe drumul spre Varful Bihor, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism din zapada. Ajunși la fața…

- Jandarmii montani din Colibita au intervenit la acest sfarsit de saptamana pentru aplanarea unor conflicte la unul dintre cluburile din localitatea Prundu-Bargaului. In total au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, dintre care: 15 amenzi in valoare de 14.000 de lei si 8 avertismente scrise.…

- Dotari pentru noua creșa din Blaj: Primaria cumpara echipamente de joaca in valoare de 22.000 de lei Primaria Blaj cumpara echipamente de joaca pentru noua creșa din municipiu. Reamintim faptul ca fosta gradinița de pe strada Eroilor din Blaj a fost transformata in creșa, prin lucrari de extindere,…