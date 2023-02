Stiri pe aceeasi tema

- Karim Adeyemi, rapidul atacant al Borussiei Dortmund, a fost comparat de antrenorul Edin Terzic cu un personaj de desene animate, dupa ce a inscris golul victoriei in manșa tur a intalnirii cu Chelsea din optimile Champions League.

- Satul din Europa in care toate casele sunt strambe spune povestea unor zile de glorie spectaculoase. Dupa secole de declin, a renascut ca centru pentru arta și cultura – de la The Beatles pana la celebra serie Harry Potter. Daca se intampla sa vizitezi și tu țara in care se afla, trebuie neaparat sa…

- Daca nu ați auzit niciodata de MSCHF, trebuie sa știți ca sunt mari șanse sa fi vazut in trecut, macar o data, adidașii ciudați, creați de ei și diversele concepte de arta. Cea mai recenta lansare virala a companiei este „Big Red Boot”, care va fi pusa in vanzare pe 16 februarie. Cat costa o astfel…

- S-a dat startul unui nou trend, viral pe rețelele de socializare. O pereche de cizme roșii, marca MSCHF, care nici macar nu a fost inca lansata pe piața, este deja senzația momentului. Mai multe vedete s-au fotografiat deja purtandu-le, iar oamenii abia așteapta sa le cumpere, in ciuda prețului.

- Spre NATO, va rog. Asa incepe un filmulet animat, care o ilustreaza pe presedintele Maia Sandu la aeroport, carand o valiza pe roti, realizat de Deutche Welle. La intrarea in aeroport, presedintele este tras de mana de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Cleopatra Stratan dezvaluie, intr-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, detalii mai puțin știute despre viața de familie, pasiuni, dar și despre cele mai grele momente petrecute departe de soțul ei, Edward Sanda. Daca va gandiți ca micuța care canta „Ghița” era pasionata doar de muzica in copilarie,…

- Vineri – 6. Ianuarie 11:00 – Frumoasa din padurea adormita – SUA, desene animate, familie, 75 min., dublaj maghiar, AG 11:15 – Frumoasa din padurea adormita – SUA, desene animate, familie, 75 min., dublaj roman, AG 15:45 – Cele trei dorințe ale Cenușaresei – Norvegia, familie, fantastic, 87 min., dublaj…