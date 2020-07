Ciuma roșie s-a demascat singură! Un greu din PSD a răbufnit : Să zboare urgent din partid ”Ciuma roșie si-a dat masca jos!!! Cer conducerii PSD sa ii zboare urgent din partid pe responsabilii de postarea mizerabila in care romanii sunt facuți "ciumații Europei"!!! Este inacceptabila o asemenea marlanie fața de suferința celor care patimesc din cauza noului coronavirus! Mai ales ca știm bine cu toții cum pesediștii au sabotat fiecare masura a Guvernului de combatere a bolii. Și cum o scalda și acum cu legea carantinei. Pentru ca PSD din prima secunda in care a inceput criza sanitara in Romania și-a dorit ca numarul de imbolnaviri sa fie mare, ca aceasta sa nu poata fi gestionata, ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

